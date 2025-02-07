Казанские хирурги провели уникальную операцию и спасли 75-летнюю пациентку

Такая операция — большая редкость, в Казани ее проводили во второй раз. Предыдущий случай был зафиксирован в 2017 году. Обычно пациентов с подобной патологией направляют в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга, но в данном случае транспортировка представляла смертельный риск. Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление, сообщили в телеграм-канале онкодиспансера.