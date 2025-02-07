Казанские хирурги провели уникальную операцию и спасли 75-летнюю пациентку

Казанские врачи спасли жизнь 75-летней пациентке. Сложнейшая операция объединила усилия онкологов, кардиологов и сосудистых хирургов из двух больниц города.
Первоначально диагностику провели в республиканском клиническом онкологическом диспансере им. проф. М. З. Сигала: у пожилой женщины обнаружили опухоль почки с распространением тромба в нижнюю полую вену. При дополнительном обследовании перед госпитализацией выяснилось, что проблема гораздо серьезнее: тромб проник в правое предсердие. В любой момент он мог оторваться, что привело бы к внезапной смерти.
Ситуация требовала немедленного вмешательства. Учитывая сложность состояния пациентки и высокий риск осложнений, врачи проконсультировались у главного кардиолога Татарстана Зульфии Ким. В итоге было принято беспрецедентное решение — провести одномоментную комбинированную операцию в условиях городской клинической больницы № 7, объединив усилия специалистов сразу двух медицинских учреждений.
Кардиохирурги провели операцию на сердце, онкологи удалили пораженную почку. Затем из нижней полой вены убрали опухолевый тромб. Его размер оказался колоссальным — до 20 см в расправленном состоянии. Учитывая высокий риск осложнений, операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило медикам выполнить вмешательство максимально бережно.
Такая операция — большая редкость, в Казани ее проводили во второй раз. Предыдущий случай был зафиксирован в 2017 году. Обычно пациентов с подобной патологией направляют в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга, но в данном случае транспортировка представляла смертельный риск. Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление, сообщили в телеграм-канале онкодиспансера.