Скандальная строительная компания провалила еще один объект в Приморье

Приморские власти намерены взыскать 34 миллиона рублей за срыв сроков работ на участках автомобильных дорог регионального значения: Краскино — Госграница и Раздольное — Хасан.
Единый тг-канал судебной системы Приморья сообщает, что стоимость работ по контракту составляет 737 077 298 рублей.
Суд принял иск к производству.
Подрядчик, ООО «РСК», обязался выполнить работы до 15 ноября 2024 года, но условия не выполнил.
Компания ООО «РСК» не выполняет условия договора по всей стране.
На компанию подано более 200 исков из разных регионов России.
По данным портала «За честный бизнес», общая сумма требований превышает 5,7 млрд рублей.
ООО «РСК» также является победителем аукциона на строительство моста через реку Астраханку на подъезде к селу Камень-Рыболов.
Ранее администрация Владивостока расторгла контракт с ООО «РСК» на реконструкцию перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока из-за срыва сроков.