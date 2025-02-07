Несколько раз упала на лед: сибиряки спасли косулю на Байкале

Косуля вышла на скользкий лед Байкала и … ее копытца начали разъезжаться. Все попытки встать были тщетны, каждый раз несчастная падала. К счастью, неподалеку оказались добрые люди. Не раздумывая, они бросились на помощь — перенесли испуганное животное на берег, дали немного передохнуть. Историю спасения КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
— Случилось это утром 7 февраля 2025 около Листвянки. Местные жители сразу сообщили о случившемся специалистам участкового лесничества. Государственные инспекторы, приехав на место вызова, зафиксировали ноги животного, затем перевезли его на ближайшую лесную опушку, — уточняют в «Заповедном Прибайкалье».
Набравшись сил, косуля встала на ноги и скрылась в кустах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что домашний питомец, разбудивший всех громким лаем, уберег сибиряков от страшной трагедии.