Несколько раз упала на лед: сибиряки спасли косулю на Байкале

Косуля вышла на скользкий лед Байкала и … ее копытца начали разъезжаться. Все попытки встать были тщетны, каждый раз несчастная падала. К счастью, неподалеку оказались добрые люди. Не раздумывая, они бросились на помощь — перенесли испуганное животное на берег, дали немного передохнуть. Историю спасения КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».