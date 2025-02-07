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Несколько раз упала на лед: сибиряки спасли косулю на Байкале

Жители Листвянки спасли косулю.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Косуля вышла на скользкий лед Байкала и … ее копытца начали разъезжаться. Все попытки встать были тщетны, каждый раз несчастная падала. К счастью, неподалеку оказались добрые люди. Не раздумывая, они бросились на помощь — перенесли испуганное животное на берег, дали немного передохнуть. Историю спасения КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Случилось это утром 7 февраля 2025 около Листвянки. Местные жители сразу сообщили о случившемся специалистам участкового лесничества. Государственные инспекторы, приехав на место вызова, зафиксировали ноги животного, затем перевезли его на ближайшую лесную опушку, — уточняют в «Заповедном Прибайкалье».

Набравшись сил, косуля встала на ноги и скрылась в кустах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что домашний питомец, разбудивший всех громким лаем, уберег сибиряков от страшной трагедии.