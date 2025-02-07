Состоящие в браке волгоградцы признались, что ненавидят День влюбленных

В ходе опроса у волгоградцев спросили их отношение к празднику, отмечаемому 14 февраля. И, как выяснилось, состоящие в браке жители региона воспринимают его негативно.
Так, по данным авторов опроса, который проводился в период с 3 по 6 февраля среди экономически активного населения, 53% волгоградцев относятся к Дню влюбленных нейтрально. 10% нравится День святого Валентина, 9% даже любят этот день.
— Но каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 8% заявили, что просто ненавидят этот день, — говорится в итоговом релизе.
Чем старше волгоградцы, тем они негативнее относятся к зарубежному празднику. Среди опрошенных в возрасте до 35 лет положительно к 14 февраля относятся 31%, а среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.
Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке волгоградцев меньше, чем среди одиноких — 15 и 20% соответственно.
— Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности, — цитируют слова жителей Волгоградской области аналитики.