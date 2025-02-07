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Состоящие в браке волгоградцы признались, что ненавидят День влюбленных

Результаты интересного исследования 7 февраля — за неделю до Дня влюбленных — опубликовали аналитики сервиса SuperJob.

Источник: Reuters

В ходе опроса у волгоградцев спросили их отношение к празднику, отмечаемому 14 февраля. И, как выяснилось, состоящие в браке жители региона воспринимают его негативно.

Так, по данным авторов опроса, который проводился в период с 3 по 6 февраля среди экономически активного населения, 53% волгоградцев относятся к Дню влюбленных нейтрально. 10% нравится День святого Валентина, 9% даже любят этот день.

— Но каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 8% заявили, что просто ненавидят этот день, — говорится в итоговом релизе.

Чем старше волгоградцы, тем они негативнее относятся к зарубежному празднику. Среди опрошенных в возрасте до 35 лет положительно к 14 февраля относятся 31%, а среди тех, кому больше 45 лет, — только 12%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке волгоградцев меньше, чем среди одиноких — 15 и 20% соответственно.

— Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности, — цитируют слова жителей Волгоградской области аналитики.