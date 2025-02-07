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Снова дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 7 февраля). Если вы успели привыкнуть к теплой и сухой погоде, то не расслабляйтесь — в выходные в Узбекистан возвращаются дожди, а кое-где возможен и снег.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 82% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: Vaib.Uz

Пятница: тепло и сухо

Сегодня по всей стране сохранится сухая и очень теплая погода. Днем воздух прогреется до +13…+18°C, однако на севере республики будет значительно прохладнее — всего +2…+7°C.

Суббота: дожди и похолодание на севере

В субботу в Узбекистан начнет поступать влажный воздух, что приведет к дождям в отдельных районах. При этом в Каракалпакстане и Ферганской долине дождей точно не будет. В Хорезмской области и пустынной зоне возможен переход дождя в снег.

Температура

На большей части территории республики сохранится теплая погода. На севере страны станет прохладнее: температура опустится до −3…+2°C.

Воскресенье: дождь и снег

В ночь на воскресенье в большинстве областей пройдут осадки (дождь, местами снег). В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях будет сухо.

Температура

Днем похолодает до +5…+10°C.

На севере страны останется холодно: −3…+2°C.

Погода в Ташкенте

Пятница — сухо, без осадков.

Суббота — возможен небольшой дождь.

Воскресенье — ночью и утром дождь с возможным переходом в снег, днем — сухо.

Температура в столице:

Ночью 8—9 февраля +2…+6°C.

Днем 7—8 февраля +13…+16°C.

Днем 9 февраля +8…+10°C.

Выходные пройдут под знаком дождей и небольшого похолодания. Если у вас есть планы на уличные прогулки — лучше захватите зонт, а в некоторых регионах — еще и теплую одежду.