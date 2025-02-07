Снова дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных

Пятница: тепло и сухо
Сегодня по всей стране сохранится сухая и очень теплая погода. Днем воздух прогреется до +13…+18°C, однако на севере республики будет значительно прохладнее — всего +2…+7°C.
Суббота: дожди и похолодание на севере
В субботу в Узбекистан начнет поступать влажный воздух, что приведет к дождям в отдельных районах. При этом в Каракалпакстане и Ферганской долине дождей точно не будет. В Хорезмской области и пустынной зоне возможен переход дождя в снег.
Температура
На большей части территории республики сохранится теплая погода. На севере страны станет прохладнее: температура опустится до −3…+2°C.
Воскресенье: дождь и снег
В ночь на воскресенье в большинстве областей пройдут осадки (дождь, местами снег). В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях будет сухо.
Температура
Днем похолодает до +5…+10°C.
На севере страны останется холодно: −3…+2°C.
Погода в Ташкенте
Пятница — сухо, без осадков.
Суббота — возможен небольшой дождь.
Воскресенье — ночью и утром дождь с возможным переходом в снег, днем — сухо.
Температура в столице:
Ночью
Днем
Днем 9 февраля +8…+10°C.
Выходные пройдут под знаком дождей и небольшого похолодания. Если у вас есть планы на уличные прогулки — лучше захватите зонт, а в некоторых регионах — еще и теплую одежду.