Заключенные омской колонии изготавливают по 200 метел за смену

Заключенные омской исправительной колонии № 7 производят до 200 метел за смену по договору на сумму более 2 миллионов рублей с одной из компаний. Об этом этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Все работы идут согласно техническому заданию. Метлы изготавливают из прочных материалов. Для выполнения заказа были дополнительно трудоустроены 10 осужденных.
«За счет трудовой деятельности заключенные получают не только профессиональные навыки, но и могут погашать иски по исполнительным документам», — отметили в ведомстве.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в лечебном учреждении УФСИН в Омске прошел турнир по керлингу среди осужденных.