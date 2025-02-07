В Уфе стартовали зимние Сурдлимпийские игры

У Башкортостана большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и для спортсменов с особенностями здоровья. И очень ценно, что нашу республику вновь выбрали местом проведения такого масштабного турнира. Всем участникам хочу пожелать удачи. Это очень мужественные люди, влюбленные в спорт и в саму жизнь. Они достигают больших высот и своими успехами мотивируют других. Участникам Спартакиады — красивых побед, а всем болельщикам — ярких впечатлений!