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В Уфе стартовали зимние Сурдлимпийские игры

Первые соревнования Всероссийской зимней спартакиады для людей с нарушениями слуха «Мы вместе. Спорт» стартовали в Уфе.

Источник: Официальный телеграм-канал Всероссийской зимней спартакиады

В столицу Башкирии приехали более 800 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Участников приветствовал Глава Башкирии Радий Хабиров.

У Башкортостана большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и для спортсменов с особенностями здоровья. И очень ценно, что нашу республику вновь выбрали местом проведения такого масштабного турнира. Всем участникам хочу пожелать удачи. Это очень мужественные люди, влюбленные в спорт и в саму жизнь. Они достигают больших высот и своими успехами мотивируют других. Участникам Спартакиады — красивых побед, а всем болельщикам — ярких впечатлений!

пожелал Радий Хабиров

Сегодня в столице республики начались отборочные соревнования по шахматам и лыжным гонкам. Также в ФОКе БГАУ проходит турнир по футзалу, где за выход в полуфинал поборются команды Свердловской, Астраханской, Новосибирской, Самарской областей, а также городов Москва и Санкт-Петербург.

Торжественная церемония открытия спартакиады «Мы вместе. Спорт» состоится 8 февраля в уфимском Дворце борьбы, а церемония закрытия пройдет 14 февраля во Дворце спорта.