Петр и Феврония против Валентина: семейные владивостокцы не любят 14 февраля

50% опрошенных жителей дальневосточной столицы относятся к неофициальному празднику равнодушно. 11% нравится День святого Валентина, 9% с нетерпением ждут 14 февраля. Каждый пятый признался, что эта пришедшая из-за рубежа традиция ему чужда. 9% опрошенных заявили, что просто ненавидят этот день.