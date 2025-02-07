Петр и Феврония против Валентина: семейные владивостокцы не любят 14 февраля

Состоящие в браке владивостокцы не отмечают День влюбленных. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Согласно результатам опроса, День святого Валентина раздражает семейных жителей Владивостока даже больше, чем одиноких. Состоящие в браке заявляют: «Наш праздник — День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности».
50% опрошенных жителей дальневосточной столицы относятся к неофициальному празднику равнодушно. 11% нравится День святого Валентина, 9% с нетерпением ждут 14 февраля. Каждый пятый признался, что эта пришедшая из-за рубежа традиция ему чужда. 9% опрошенных заявили, что просто ненавидят этот день.
В большей степени празднику симпатизируют женщины (25% против 12% среди мужчин) и граждане до 35 лет (32%). Среди тех, кто постарше, поклонников Дня всех влюбленных значительно меньше (всего лишь 10%).
Ранее мы писали, что жители Владивостока назвали самые раздражающие для них вопросы на собеседовании.