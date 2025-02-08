Кроссворд на 8 февраля 2025

Интересные факты о Ирине Муравьевой:
1. Ирина Муравьева изначально отказывалась от съемок в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», так как стремилась к ролям в более серьезных проектах, а сценарий фильма, по её мнению, был слишком легковесным и представлял собой типичный советский фильм о трудовых буднях.
2. Для фильма «Карнавал» песни исполнила Жанна Рождественская, однако в 1983 году Ирина Муравьева записала собственную версию песни «Позвони мне, позвони…». Эта версия, выпущенная фирмой «Мелодия», быстро приобрела широкую известность и в дальнейшем транслировалась на радио и выпускалась на различных сборниках, что фактически сделало её более популярной, чем оригинальное исполнение.
3. Ирина Муравьева хранит памятный подарок от коллеги по фильму «Москва слезам не верит» — купюру в 3 рубля, аналогичную той, что ее героиня давала взаймы персонажу Фатюшина. Этот символический «возврат долга» произошел спустя 20 лет после премьеры фильма.
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