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Кроссворд на 8 февраля 2025

Сегодня, 8 февраля, отмечает свой день рождения любимая актриса нескольких поколений, Ирина Муравьева. Разгадайте наш кроссворд, чтобы вспомнить названия фильмов и имена персонажей, которых она воплотила на экране.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о Ирине Муравьевой:

1. Ирина Муравьева изначально отказывалась от съемок в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», так как стремилась к ролям в более серьезных проектах, а сценарий фильма, по её мнению, был слишком легковесным и представлял собой типичный советский фильм о трудовых буднях.

2. Для фильма «Карнавал» песни исполнила Жанна Рождественская, однако в 1983 году Ирина Муравьева записала собственную версию песни «Позвони мне, позвони…». Эта версия, выпущенная фирмой «Мелодия», быстро приобрела широкую известность и в дальнейшем транслировалась на радио и выпускалась на различных сборниках, что фактически сделало её более популярной, чем оригинальное исполнение.

3. Ирина Муравьева хранит памятный подарок от коллеги по фильму «Москва слезам не верит» — купюру в 3 рубля, аналогичную той, что ее героиня давала взаймы персонажу Фатюшина. Этот символический «возврат долга» произошел спустя 20 лет после премьеры фильма.

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