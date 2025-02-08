Кроссворд на 8 февраля 2025

1. Ирина Муравьева изначально отказывалась от съемок в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», так как стремилась к ролям в более серьезных проектах, а сценарий фильма, по её мнению, был слишком легковесным и представлял собой типичный советский фильм о трудовых буднях.