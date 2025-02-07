Ученые стран СНГ смогут пройти стажировку в России

Как сообщило посольство России в Казахстане, молодые ученые и специалисты должны пройти конкурс для получения гранта. Сама стажировка продлится 30 дней в мае-июне 2025 года. Организаторы оплачивают расходы на проезд, проживание и питание.
Требование — гражданство стран СНГ и возраст до 35 лет.
Обучение будет проходить на базе лабораторий Объединенного института ядерных исследований в Государственном университете «Дубна» и на инновационных предприятиях Особой экономической зоны «Дубна». Цель стажировки — активное вовлечение научной молодежи в процесс международного научно-технологического сотрудничества.
Также к участию в конкурсе на соискание грантов на разработку научных и инновационных проектов приглашаются молодые ученые и специалисты до 40 лет из научных, образовательных и инновационных организаций государств СНГ.
Предпочтение будет отдаваться проектам, находящимся на этапе патентования и внедрения и относящимся к наиболее перспективным направлениям: нанотехнологии, ядерные технологии, биотехнологии, энергоэффективность, информационные технологии и другие.
Для участия необходимо направить заявку до 1 марта 2025 года. Условия отбора на конкурс грантов и прохождение стажировки, контактная информация оргкомитета и образцы регистрационных форм размещены по ссылке.