Калда и скейт-площадка могут появиться на Воронежских озерах

Парк «Воронежские озера» в границах улиц Воронежской и Стара-Загора участвовал во всенародном голосовании за благоустройство в 2021 и в 2022 году. Его обновление поддержали тогда более 23 тысяч горожан, и с 2022 года локация претерпела много изменений.
За это время здесь было выполнено трехэтапное благоустройство. В 2022 году, в рамках первого этапа, облагородили входную группу со стороны Московского шоссе и обустроили фонтан, в 2023-м благоустраивали парк от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы, а в 2024 г. закончили преображение в рамках третьего этапа, включающее обновление территории от Храма Троицы Живоначальной до Прихода в честь Святой Троицы.
С 4 февраля в Самаре началось обсуждение дизайн-проектов общественных пространств, которые жители рекомендовали для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год. С графиком обсуждений можно ознакомиться по ссылке.
На обсуждение выставлено 20 пространств. В их числе — и этап 3.1. благоустройства парка «Воронежские озера».
Концепцией предусмотрены следующие виды работ: устройство зон отдыха с крытыми перголами, восстановление пешеходных дорожек, устройство велодорожек, установка хоккейной калды разновозрастных спортивных и детских площадок, озеленение, благоустройство береговой линии, устройство тропы здоровья для скандинавской ходьбы.
Кроме того, дизайн-проектом запланированы также площадка для выгула собак и установка мобильного стационарного туалета, в том числе для маломобильных граждан.