Калда и скейт-площадка могут появиться на Воронежских озерах

За это время здесь было выполнено трехэтапное благоустройство. В 2022 году, в рамках первого этапа, облагородили входную группу со стороны Московского шоссе и обустроили фонтан, в 2023-м благоустраивали парк от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы, а в 2024 г. закончили преображение в рамках третьего этапа, включающее обновление территории от Храма Троицы Живоначальной до Прихода в честь Святой Троицы.