«Нуждается в медицинской помощи»: 13-летнего мальчика из Мелеуза не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в тёмная толстовка с капюшоном, на молнии, чёрная шапка с ярко-салатовыми надписями (как на фото), чёрные болоньевые штаны.