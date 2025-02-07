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«Нуждается в медицинской помощи»: 13-летнего мальчика из Мелеуза не могут отыскать уже второй день

В Башкирии разыскивают нуждающегося в медпомощи 13-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии уже второй день разыскивают 13-летнего Тимура Рахимова из Мелеуза. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в тёмная толстовка с капюшоном, на молнии, чёрная шапка с ярко-салатовыми надписями (как на фото), чёрные болоньевые штаны.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.

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