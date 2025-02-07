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ГАИ рассказала подробности смертельного пьяного ДТП в Белорецке

Погибшим в пьяном ДТП в Белорецке оказался 16-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале рассказал подробности смертельного ДТП в Белорецке.

Авария произошла вчера ночью, столкнулись Ford Mustang и Hyundai Creta. Медосвидетельствование водителей показало, что оба были пьяны. Известно, что 31-летнего водителя «Мустанга» в прошлом году привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. А 22-летний водитель «Креты» в 2022-ом был лишен водительских прав за передачу управления транспортом нетрезвому человеку. 16-летний пассажир «Хендая» скончался от травм в медицинском учреждении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». В настоящее время водитель Ford задержан.

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