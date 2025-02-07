ГАИ рассказала подробности смертельного пьяного ДТП в Белорецке

Авария произошла вчера ночью, столкнулись Ford Mustang и Hyundai Creta. Медосвидетельствование водителей показало, что оба были пьяны. Известно, что 31-летнего водителя «Мустанга» в прошлом году привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. А 22-летний водитель «Креты» в 2022-ом был лишен водительских прав за передачу управления транспортом нетрезвому человеку. 16-летний пассажир «Хендая» скончался от травм в медицинском учреждении.