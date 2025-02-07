ТГУ закупил оборудование на 10 млн рублей для исследований стресса у растений

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Новое оборудование для исследования устойчивости сельскохозяйственных растений к стрессам закупила на 10 млн рублей Передовая инженерная школа (ПИШ) «Агробиотек» Томского государственного университета (ТГУ). Это поможет глубоко понимать процессы, происходящие в растениях, и разрабатывать методики для повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к засухе, недостатку света и вредителям, рассказала доцент ПИШ «Агробиотек» ТГУ Лилия Коломейчук во время пресс-тура в рамках Дня российской науки.
По словам Коломейчук, повышение продуктивности и устойчивости к стрессам растений — это тот вызов, с которым человечество сталкивалось всегда, так как от этого напрямую зависит поддержание продовольственной безопасности страны. Важно создавать такие технологии, которые не только способствуют повышению продуктивности, но и не несут негативного воздействия на окружающую среду в отличие от традиционных подходов.
«Новое оборудование, которое поступило в лабораторию, необходимо для анализа устойчивости растений к внешнему воздействию на мировом уровне. С помощью приборов мы сможем оценить такие важные показатели, как фотосинтез растений, содержание антиоксидантных ферментов и их активность. Исследования по этой теме уже ведутся в ТГУ, а сейчас мы можем углубить свои знания и разработать новые методики по борьбе со стрессом растений», — рассказала она.
По словам ученого, новое оборудование — спектрофотометры, планшетный ридер, флюоресцентный анализатор фотосинтеза и газоанализатор — позволит на очень точном и профессиональном уровне извлечь такие необходимые результаты, как способность растения отвечать на внешние воздействия.
В планах ученых «Агробиотек» разработать биопрепарат, который повысит устойчивость сельскохозяйственных растений к стрессам — засухе, недостатку света, вредителям.
О ПИШ «Агробиотек».
ПИШ «Агробиотек» — это национальный научно-образовательный центр компетенций мирового уровня в области агро-, био-, экотехнологий при ТГУ. ПИШ создана в партнерстве с агрохолдингом «Сибагро» и другими высокотехнологичными компаниями и научно-образовательными организациями. Основные направления деятельности школы — фронтирные задачи агробиотехнологии, технологии повышения продуктивности агропроизводств, разработка питания будущего, улучшение пород и сортов, глубокая переработка продукции и отходов, внедрение технологий ИИ и цифровых технологий.
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» входит в список 42 стратегических инициатив правительства РФ. В ходе его реализации в стране будет создано 30 передовых школ. Их задача — решать передовые инженерные задачи вместе с индустриальными партнерами и готовить кадры для высокопроизводительных секторов экономики страны.