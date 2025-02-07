ТГУ закупил оборудование на 10 млн рублей для исследований стресса у растений

«Новое оборудование, которое поступило в лабораторию, необходимо для анализа устойчивости растений к внешнему воздействию на мировом уровне. С помощью приборов мы сможем оценить такие важные показатели, как фотосинтез растений, содержание антиоксидантных ферментов и их активность. Исследования по этой теме уже ведутся в ТГУ, а сейчас мы можем углубить свои знания и разработать новые методики по борьбе со стрессом растений», — рассказала она.