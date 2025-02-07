За тюльпанчик 300 рублей: в этом году 8 Марта разорит жителей Владивостока

Новый год во Владивостоке стартовал с обещанной порции инфляции, которая не обошла стороной ни продукты, ни проезд в автобусах, ни фитнес-индустрию, ни даже цветы. И вот он, главный вопрос, который терзает, вероятно, мужскую часть населения: что будет с традиционным символом весны и нежности — тюльпаном, который так щедро дарят на 8 Марта? Местные флористы в материале ИА PrimaMedia уже намекнули, что в этом году гражданам придётся раскошелиться.
Так, в магазинах города прогнозируют, что стоимость одного цветочка в преддверии женского праздника составит от 280 до 300 рублей. Продавцы уже начали принимать предзаказы.
«В целом, стоимость всех цветов вырастает после Нового года и к 8 Марта процентов на 30. Ценообразование цветка зависит от транспортных расходов, так как тюльпаны преодолевают большой путь с аукциона самой Голландии», — поделились в доме современной флористики во Владивостоке.
Как уже стало известно, в первую очередь, на ценовую политику тюльпанов влияет удорожание луковиц из Голландии. Это связано с низким урожаем в 2024 году. Во-вторых, это транспортные расходы. При этом за одну луковицу тюльпанов разных сортов в местном питомнике «Солнцесад» просят в районе 120 рублей. Набор из трёх штук продаётся за 360 рублей.
Одно можно сказать уже точно, мужчине, решившему порадовать свою даму сердца на ближайших праздниках, придется расщедриться. Местный флорист рассказала, что букет из 15 тюльпанов с упаковкой обойдется гражданину примерно в 5 000 рублей. Для понимания ситуации, сейчас букет из 15 тюльпанов с оформлением стоит в торговой точке Flow Love — 2500 рублей, а в круглосуточном сервисе доставки цветов White Rabbit предлагают букетик из 11 штук за 2 600 рублей.
Напомним, в прошлом году один тюльпан можно было купить от 120 рублей на рынках и в магазинах. А в 2023 году традиционные весенние цветы и вовсе продавались по 80−100 рублей за штуку. По опыту прошлых лет, самые дешёвые цветочки предлагали уличные торговцы.
Корреспондент ИА PrimaMedia узнал, что «щадящие» цены на тюльпаны ещё можно встретить в некоторых магазинах (от 120 рублей за штучку — прим. ред.). Правда, такие точки, как редкие оазисы в пустыне, и с приближением праздника велика вероятность, что они исчезнут, будто мираж.
Местные флористы, очевидно, решили, что 8 Марта должно быть не только романтичным, но и экономически обоснованным. В общем, мужчинам стоит морально подготовиться: в этом году их весна будет не только цветущей, но и… дорогой.