За тюльпанчик 300 рублей: в этом году 8 Марта разорит жителей Владивостока

Новый год во Владивостоке стартовал с обещанной порции инфляции, которая не обошла стороной ни продукты, ни проезд в автобусах, ни фитнес-индустрию, ни даже цветы. И вот он, главный вопрос, который терзает, вероятно, мужскую часть населения: что будет с традиционным символом весны и нежности — тюльпаном, который так щедро дарят на 8 Марта? Местные флористы в материале ИА PrimaMedia уже намекнули, что в этом году гражданам придётся раскошелиться.