Новые правила оформления больничного вводятся в Нижегородской области

Нижегородцам рассказали о новых правилах выдачи больничного. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, если житель был на больничном четыре и более раз за полгода, для продления больничного ему потребуется пройти врачебную комиссию. Новые правила позволят уменьшить количество симулянтов, которые часто уходят лечиться.
Исключениями станут случаи ухода за больным членом семьи, медицинская реабилитация, медпомощь при социально значимых заболеваниях и заместительной почечной терапии. Листок нетрудоспособности по-прежнему могут получить жители из-за болезни, отравления, травмы или другого состояния, которое не позволит выполнять свои рабочие обязанности.