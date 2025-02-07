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Цены на бензин в Ростовской области вновь начали повышаться

Стоимость всех видов бензина изменилась в Ростовской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Цены на горючее в Ростовской области обновились с 28 января по 3 февраля 2025 года. В этот период заправка транспорта на АЗС подорожала, такой вывод можно сделать на основе данных Росстата.

В среднем по региону на прошедшей неделе бензин стоил 60,13 рубля.

Сравнение цен по отдельным маркам:

АИ-92: 27 января — 55,89, 3 февраля — 56 рублей;

АИ-95: 27 января — 62,07 рубля, 3 февраля — 62,20 рубля;

АИ-98 и выше: 27 января — 80,91 рубля, 3 февраля — 81,21 рубля;

Дизельное топливо: 27 января — 65,96 рубля, 3 февраля — 66,08 рубля.

Добавим, 3 февраля общая цена за бензин по ЮФО составляла 60,40 рубля, за дизель — 67,26 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 58,77 и 70,73 рубля соответственно.