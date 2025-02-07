Создан метод прогноза постковидных осложнений при болезнях органов дыхания

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) разработали и запатентовали метод прогнозирования постковидных осложнений у жителей арктического региона с хроническими заболеваниями органов дыхания. Как рассказала ТАСС заведующая лабораторией физиологии иммунокомпетентных клеток, профессор Любовь Щеголева, прогноз можно сделать по соотношению двух показателей состояния иммунной системы.
«Мы разработали способ прогнозирования осложнения после COVID-19 с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы в анамнезе, они у нас на севере относятся к так называемой краевой патологии. Информативны два показателя: это общее содержание лейкоцитов, его сразу делают при поступлении. И содержание цитокина конкретного противовоспалительного действия — интерлейкин 10», — сказала Щеголева.
Интерлейкин 10 — один из главных белков, угнетающих воспаление в организме (противовоспалительный цитокин).
Ученые исследовали около 20 различных показателей состояния иммунной системы. Все их делать одновременно сложно. Поэтому перед исследователями стояла задача определить минимальное количество показателей (иммунных клеток-маркеров), которые указывали бы на особенности формирования адаптивного иммунного ответа после коронавирусной инфекции у северян с хроническими бронхолегочными заболеваниями. Эти анализы помогают сделать прогноз развития возможных осложнений: пневмонии, бронхита и других.
«При низком содержании лейкоцитов “драться” нечем, и одновременно при высоком содержании интерлейкина 10 прогнозируется высокая вероятность развития осложнения. Корреляция очень проста. Используя этот метод на практике, сокращается время проведения анализа по наименьшему числу показателей», — объяснила собеседница агентства.
В ходе исследования сотрудники лаборатории проверяли состояние иммунной системы имеющих в анамнезе хронические заболевания органов дыхательной системы, переболевших COVID-19. Ученые выяснили, что постковидное осложнение воздействует на основное хроническое заболевание, и разработали способ прогноза возможного осложнения у переболевших.
Исследования проводились на средства гранта Российского научного фонда.