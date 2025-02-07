Создан метод прогноза постковидных осложнений при болезнях органов дыхания

«Мы разработали способ прогнозирования осложнения после COVID-19 с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы в анамнезе, они у нас на севере относятся к так называемой краевой патологии. Информативны два показателя: это общее содержание лейкоцитов, его сразу делают при поступлении. И содержание цитокина конкретного противовоспалительного действия — интерлейкин 10», — сказала Щеголева.