Парковку на двух улицах Нижнего Новгорода ограничат с 27 февраля

Кроме того, по просьбам местных жителей на этих улицах установят три искусственные неровности для принудительного снижения скорости. Решение об изменении организации движения принято после изучения транспортных и пешеходных потоков. Его цель — повысить безопасность движения и обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать новые правила парковки и следовать указаниям дорожных знаков.