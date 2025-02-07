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Парковку на двух улицах Нижнего Новгорода ограничат с 27 февраля

С 27 февраля в Нижнем Новгороде на участках переулка Алексея Аристова и улицы Краснозвездной введут ограничения на парковку.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Это связано с затруднением встречного разъезда транспорта. В местах установки запрещающих знаков парковка и остановка будут запрещены. Нарушителей ожидает эвакуация автомобиля на охраняемую стоянку.

Кроме того, по просьбам местных жителей на этих улицах установят три искусственные неровности для принудительного снижения скорости. Решение об изменении организации движения принято после изучения транспортных и пешеходных потоков. Его цель — повысить безопасность движения и обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать новые правила парковки и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России.

Ранее сообщалось, что благодаря платным парковкам в бюджет Нижнего Новгорода поступило почти 200 млн рублей.