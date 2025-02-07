Жители Новой Кузнечихи патрулируют улицы из-за агрессии подростковых банд

Жители Новой Кузнечихи в Нижнем Новгороде создали добровольные отряды, чтобы патрулировать улицы. Они решили взять безопасность микрорайона из-за агрессии подростковых банд. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
По словам нижегородцев, несовершеннолетние орудуют в Новой Кузнечихе с лета. Сначала они ломали детские площадки и задирали прохожих, затем хулиганы стали избивать горожан.
«Пока просто собираемся и ходим по улицам. У нас в Кузнечихе не так много улиц. В прошлый раз нас собралось восемь человек. Сегодня к нам присоединяться еще 15. Думаю, что с каждым днем нас будет все больше», — рассказал участник дружины Максим.
Как утверждает другой дружинник Иван, идея создать отряды зародилась после того, как в Сети появилось видео с избиением подростка тремя молодыми людьми.
«Это бывший наш сотрудник. На него просто напали без какой-либо причины. Он просто стоял на улице, ждал своего друга, который тоже здесь работал. Подбежали, толпой его избили», — уточнил работник кафе Даниил.
По его словам, жертвами подростков стали и курьеры. Уточняется, что банда часто бывает в кафе и от нее неоднократно были угрозы.
Дружинники заявили, что самым лучшим методом пресечения являются переговоры. Если замечания не помогут и к местным жителям будет применена физическая сила или ее попытка, то они будут обращаться в правоохранительные органы.
Сейчас нижегородцы из Новой Кузнечихи подростковую банду не наблюдают. Они продолжают патрулирование для того, чтобы в районе было спокойно.
Как сообщается в сюжете, после появления в Сети видео с избиением подростка дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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