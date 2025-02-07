Жители Новой Кузнечихи патрулируют улицы из-за агрессии подростковых банд

«Пока просто собираемся и ходим по улицам. У нас в Кузнечихе не так много улиц. В прошлый раз нас собралось восемь человек. Сегодня к нам присоединяться еще 15. Думаю, что с каждым днем нас будет все больше», — рассказал участник дружины Максим.