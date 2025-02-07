В Хабаровский край движется ещё один циклон

Редкий для февраля снегопад, который буквально засыпал восточные и некоторые центральные районы края, прекращается. Он оставил нам дивные зимние картины сугробов, занесенных елей, лапы которых стали похожи на пышные юбки, заборы с пышными шапками. Осталось только гулять и любоваться этой красотой.
За время циклона в Хабаровске выпало 18 миллиметров осадков, полторы месячные нормы февраля, высота сугробов достигает 55 сантиметров. По краю выпало местами до двух месячных норм. Больше всего снега наблюдалось в Хабаровске, Комсомольском районе, Николаевском и Ульчском.
— В субботу, 8 февраля, на юге края уже без существенных осадков, на остальной территории местами еще сохранится небольшой снег, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ветер ночью порывами до 15−20 метров в секунду, днем 9−14 метров. Температурный фон еще достаточно высокий. Тепло, которое принес циклон, остается. Ночью в крае −13…-20, местами −23…-28, в горах Аяно-Майского района — 38 градусов. Дневной фон температур от −6 до −13, местами −15…-22 градуса.
В воскресенье, 9 февраля, циклон окончательно от нас уйдет, осадки прекратятся, подует западный ветер до 7−12 метров в секунду. Начнется понижение температуры, ночью столбики термометров опустятся до −18…-25, днем от −6 до −16 градусов.
В Хабаровске в предстоящую ночь снег еще сохранится, в субботу днем уже без существенных осадков, ночью порывы ветра до 15−20 метров в секунду, сообщила Галина Брынцева. Ночной фон температур −12…-14, дневной −8…-10 градусов. В воскресенье без осадков, ветер западный 5−10 метров в секунду, ночью −19…-21, днем −9…-11 градусов.
Следующая неделя февраля будет спокойной, без осадков. Небольшой снег пройдет 12 и 13 февраля, на этот раз к нам придет западный циклон, но уже не такой сильный. Будет наблюдаться понижение температурного фона.
Ночью в Хабаровске прогнозируется −20…-22, 12 и 13 февраля при снеге −16…-18, днем — от −9 до −11 градусов, ветер умеренный. Будет достаточно тепло, на один-два градуса выше нормы.
В истории метеорологических наблюдений 7 февраля отмечен двумя крайними температурами. В 1989 году в Хабаровске зафиксирована максимальная температура −5 градусов, а вот самым холодным этот день стал в далеком 1931 году, тогда столбики термометров опустились до отметки в −34 градуса.
По словам Галины Брынцевой, в последние годы февраль в нашем крае достаточно теплый месяц, ниже 30 градусов температура не опускается. Так что зря его называют лютый. Настоящий предвестник весны!