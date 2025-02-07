В Хабаровский край движется ещё один циклон

В истории метеорологических наблюдений 7 февраля отмечен двумя крайними температурами. В 1989 году в Хабаровске зафиксирована максимальная температура −5 градусов, а вот самым холодным этот день стал в далеком 1931 году, тогда столбики термометров опустились до отметки в −34 градуса.