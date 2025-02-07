Трасса М-12 в Башкирии будет платной до 2124 года

Согласно распоряжению правительства РФ, дорога будет платной почти 100 лет — до 31 декабря 2123 года. Вместе с тем кабмин утвердил «параллельный» бесплатный проезд.
В Башкирии это дороги Дюртюли — Бураево, Уфа — Бирск -Янаул, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Янаул — Куеда.
Если М12 относится к категории «скоростная магистраль» с четырьмя полосами, на бесплатных региональных дорогах две полосы движения. Платный участок на 98 км короче — 275 км против 368 км.
К началу ноября новый участок М-12 «Восток» был заасфальтирован на территории Башкирии и Пермского края, оставались 43 км по Свердловской области.
По республике проходит самый протяжённый фрагмент трассы — 140 км дороги по Дюртюлинскому, Бураевскому и Татышлинскому районам. В Башкирии через реку Белую достраивается мост, который председатель правления генподрядчика госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал «грандиозным, великолепным сооружением, возведённым по уникальной технологии».
Проезд по М12 из Москвы до Арзамаса Нижегородской области (413 км) сейчас стоит почти 4,3 тыс. руб., путь занимает в среднем 3,5 часа.