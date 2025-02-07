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В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями

Депутаты Государственной думы (ГД) предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями. Соответствующий законопроект уже готовится, рассказал РИА Новости депутат Дмитрий Гусев (Справедливая Россия За правду).

Источник: РИА "Новости"

«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект», — рассказал Гусев. По его мнению, инициатива поможет укрепить традиции, «преумножив их смысл для детей, будущих поколений».

Пасха и Троица традиционно приходятся на воскресенье. Дата празднования первой высчитывается по лунному календарю, а день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Соответственно, в 2025 году Пасху отпразднуют 20 апреля, а Троицу — 8 июня. Если эти праздники станут официальными выходными, то россиянам дадут дополнительный день для отдыха в понедельник.

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