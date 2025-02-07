В Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу выходными днями

Пасха и Троица традиционно приходятся на воскресенье. Дата празднования первой высчитывается по лунному календарю, а день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи. Соответственно, в 2025 году Пасху отпразднуют 20 апреля, а Троицу — 8 июня. Если эти праздники станут официальными выходными, то россиянам дадут дополнительный день для отдыха в понедельник.