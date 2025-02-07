Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA назвало потенциально опасный для Земли астероид

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что открытый в декабре минувшего года астероид 2024 YR4 является единственным, вероятность столкновения которого с Землей составляет свыше 1%.

Источник: NASA, ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)

Ранее астрономы заявляли что 2024 YR4 может столкнуться с планетой в 2032 году, вероятность события на сегодня оценивается в 0,5−6%.

Анализ NASA околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%

говорится в публикации

По данным агентства, космического объекта может достигать 90 метров. При этом отмечается, что к настоящему времени ни один астероид, за исключением 2024 YR4, не имеет более высокой вероятности столкновения с Землей.

Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года сотрудники обсерватории ATLAS в Чили. Он относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года. 22 декабря 2032 года 2024 YR4 пролетит на расстоянии 60 тысяч километров от планеты, что довольно близко для такого крупного объекта.

космос