NASA назвало потенциально опасный для Земли астероид

Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года сотрудники обсерватории ATLAS в Чили. Он относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года. 22 декабря 2032 года 2024 YR4 пролетит на расстоянии 60 тысяч километров от планеты, что довольно близко для такого крупного объекта.