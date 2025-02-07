NASA назвало потенциально опасный для Земли астероид

Ранее астрономы заявляли что 2024 YR4 может столкнуться с планетой в 2032 году, вероятность события на сегодня оценивается в 0,5−6%.
Анализ NASA околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%
По данным агентства, космического объекта может достигать 90 метров. При этом отмечается, что к настоящему времени ни один астероид, за исключением 2024 YR4, не имеет более высокой вероятности столкновения с Землей.
Астероид 2024 YR4 открыли 27 декабря 2024 года сотрудники обсерватории ATLAS в Чили. Он относится к семейству Аполлонов, то есть пересекающих орбиту Земли, а период его обращения вокруг Солнца составляет четыре года. 22 декабря 2032 года 2024 YR4 пролетит на расстоянии 60 тысяч километров от планеты, что довольно близко для такого крупного объекта.