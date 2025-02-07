Похолодание до −15 градусов ожидается в Ростовской области на выходных

Морозы до −15 градусов ожидаются в Ростовской области на предстоящих выходных, 8 и 9 февраля. Холоднее всего будет по ночам, отмечают синоптики Ростовского гидрометцентра.
По прогнозу, в субботу и воскресенье на Дону будет облачно с прояснениями, в основном без осадков. В темное время суток и по утрам возможны изморозь и гололедица.
Ветер ожидается северо-восточный 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Ночная температура воздуха сохранится в пределах от −4 до −9 градусов, при прояснениях может быть до −15. Днем столбики термометров установятся в районе от −1 до −6 градусов.
Добавим, в Ростове-на-Дону в указанный период температура воздуха ночью будет составлять от −5 до −9 градусов, днем — от −3 до −5.