ЗАГС не для всех: в Приморье иностранцам могут отказать в регистрации брака

Согласно изменениям в статье 156 Семейного кодекса РФ, теперь брак не может быть заключен, если хотя бы один из будущих супругов значится в реестре контролируемых лиц. Этот список ведет МВД России и включает в себя иностранцев, нарушивших законность пребывания в стране.