ЗАГС не для всех: в Приморье иностранцам могут отказать в регистрации брака

С 5 февраля 2025 года органы ЗАГС получили право отказывать в регистрации брака иностранным гражданам и лицам без гражданства, если они внесены в реестр контролируемых лиц Министерства внутренних дел России. Об этом рассказали в управлении записи актов гражданского состояния администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на мэрию краевой столицы.
Согласно изменениям в статье 156 Семейного кодекса РФ, теперь брак не может быть заключен, если хотя бы один из будущих супругов значится в реестре контролируемых лиц. Этот список ведет МВД России и включает в себя иностранцев, нарушивших законность пребывания в стране.
При подаче заявления о заключении брака органы ЗАГС будут проверять, фигурирует ли один из супругов в реестре. Процедура проверки проводится дважды: при подаче документов и в день регистрации. Если иностранный гражданин окажется в списке, ЗАГС откажет в заключении брака.