Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске проверяют машины на тонировку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас госавтоинспекторы Красноярска в нескольких районах проверяют стекла автомобилей на светопропускаемость.

Источник: НИА Красноярск

Особое внимание сотрудников ДПС привлекают передние и боковые стекла, покрытые тонировочной пленкой. По закону тонировка не должна препятствовать проникновению света больше, чем на 30%. Если стекло затемнено выше нормы, нарушитель получает штраф в размере 500 рублей. Если после получения штрафа водитель не исправляет ситуацию, то получает или взыскание от 2 до 4 тысяч рублей, или арест до 15 суток, или исправительные работы до 120 часов.

В ГИБДД по краю добавляют, в минувшем году почти 13 тысяч красноярских автомобилистов было оштрафовано за нарушение правил тонировки, почти 400 водителей были привлечены к ответственности за игнорирование требования инспектора ДПС о приведении автомобильных стекол в соответствие с законом.

ГИБДД