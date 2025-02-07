В Красноярске проверяют машины на тонировку

Особое внимание сотрудников ДПС привлекают передние и боковые стекла, покрытые тонировочной пленкой. По закону тонировка не должна препятствовать проникновению света больше, чем на 30%. Если стекло затемнено выше нормы, нарушитель получает штраф в размере 500 рублей. Если после получения штрафа водитель не исправляет ситуацию, то получает или взыскание от 2 до 4 тысяч рублей, или арест до 15 суток, или исправительные работы до 120 часов.