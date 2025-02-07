Расписание популярных автобусов и троллейбусов изменится в Минске с 8 февраля. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Минсктранс».
В сообщении сказано, движение общественного транспорта изменится по причине проведения капитального ремонта моста с улицы Московской на проспект Независимости, а также с ограничением движение на площади Независимости и улице Бобруйской.
В «Минсктрансе» уточнили, что с 8 февраля 2025 года с 05.00 изменится движение популярных автобусов. Называются автобусы № 100, 111, 190э, а также 40, 47С, 50С, 78. Также говорится, что с указанной даты изменится и расписание троллейбусов: № 36, 44, 58, 4, 7.
В организации обратили внимание на то, что вероятны отклонения от расписаний движения по причине прогнозируемого скопления стороннего транспорта по трассам названных маршрутов.
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