Мать погибших в Красной Сопке детей может написать заявление на Диану Пегас

Мать отравившихся детей из Красноярского края подумает над тем, чтобы написать заявление за клевету на журналистку и блогера Диану Пегас. Об этом сама женщина сообщила нашим коллегам с сайта sibnovosti.ru.
— Я не знаю, это с мужем надо посоветоваться. Мы еще не советовались. Возможность есть такая, — говорит Виктория Виноградова.
Напомним, что в эфире ток-шоу «Пусть говорят» Пегас попыталась обвинить родителей в убийстве собственных ребятишек. По ее словам, она провела собственное расследование трагедии в поселке Красная Сопка. Кроме того, блогер рассказала, что якобы ее подписчики все как один писали, что с матерью детей «не все так однозначно».
— Когда СК делал обыск в квартире и сотрудники извлекли телефоны членов семьи, и в одном из телефонов был запрос в интернете: «Как отравить всю семью?». Это факт, официальная информация, — утверждала она.
Однако уже после эфира региональный Следственный комитет опроверг эту информацию.
Юристы объясняют, родители могут написать заявление за клевету.
— Она в утвердительной форме утверждает, что якобы мама искала, как отравить семью. Опять же, какая мама? Она здесь не называет конкретных фамилий. Здесь спорный вариант, но родители имеют право подать такое заявление, и органами будет дана оценка и проведена проверка, — сказал Андрей Примак, юрист.
Скриншот: «Пусть говорят».
Если вину девушки докажут, то ей грозит штраф, обязательные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.
Также наши коллеги пишут, что на звонки журналистов Пегас не отвечает, а сообщения в мессенджерах игнорирует.
Выпуск с историей про отравившихся детей из Красной Сопки вышел 4 февраля. Глава семьи, приехав на передачу, нарушил правило подписки о невыезде. В эфире заявил, что не верит в версию с дихлофосом. Виктория тоже выступила на ток-шоу, но по видеосвязи. Она не считает своего мужа виновным в смерти детей.