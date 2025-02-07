Мать погибших в Красной Сопке детей может написать заявление на Диану Пегас

Напомним, что в эфире ток-шоу «Пусть говорят» Пегас попыталась обвинить родителей в убийстве собственных ребятишек. По ее словам, она провела собственное расследование трагедии в поселке Красная Сопка. Кроме того, блогер рассказала, что якобы ее подписчики все как один писали, что с матерью детей «не все так однозначно».