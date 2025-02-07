В Военно-медицинской академии создали газовую смесь для помощи тяжелораненым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова создали уникальную газовую смесь с высоким содержанием инертных газов для оказания эффективной респираторной поддержки раненым, а также людям в тяжелых состояниях, например, при инфаркте миокарда. Планируется, что разработку зарегистрируют до конца 2025 года, сообщил журналистам заместитель начальника военно-медицинской академии по научной работе, полковник медицинской службы Евгений Ивченко.
«В разрезе борьбы с травматическим шоком нами разработана соответствующая газовая смесь, которая состоит из инертных газов. Она обладает выраженными цитопротекторными свойствами, снижает потребность тканей в кислороде. В экспериментах на животных установлено, что при моделировании острого инфаркта миокарда применение указанной смеси позволяет добиться 100% выживания животных. При том, что применение кислорода — только 62% выживания экспериментальных животных. Клинические испытания начнутся в этом году, я думаю, что до конца года мы зарегистрируем изобретение для широкого применения в системе здравоохранения России», — рассказал он.
Как добавил начальник научно-исследовательского центра академии, полковник медицинской службы Константин Головко, разработка не имеет аналогов в мире. Газовая смесь будет способствовать выполнению медицинской установки «золотого часа» в экстремальных условиях. Она поможет пережить гипоксию, которая возникает в тканях после тяжелой кровопотери.
Кроме того, на стадии клинических испытаний в академии находятся еще четыре изобретения. Среди них первый в России полевой компрессорий для остановки кровотечения в области таза и нижней конечности, губка гемостатическая, которая заменит зарубежный аналог, пакет перевязочный с каолином и обезболивающий препарат в виде лингвальных пластинок. Все эти разработки выполняются в рамках программы «Приоритет-2030».
«За последнее время сотрудниками военно-медицинской академии был сделан ряд медицинских изделий, которые направлены на спасение жизней раненых. Как мы знаем, продолжающиеся наружные кровотечения являются основной причиной смерти на поле боя. Кровотечение из высоких отделов конечности практически нечем остановить. Для этого нашими силами было разработано соответствующее устройство, которое позволяет посредством компрессии и давления на бедренную вену остановить кровотечение при высоких повреждениях или ранениях нижних конечностей», — рассказал Ивченко, отметив, что полевой компрессорий состоит из двух частей — нижняя часть, которая располагается под таз раненого, и верхняя часть — для закручивания и создания компрессии.
Как отметил заместитель начальника академии по научной работе, разработанные обезболивающие лингвальные пластинки не имеют аналогов по форме доставки активных веществ в России. «Посредством наложения на язык либо щеку позволяет всасываться [лекарству] гораздо быстрее, чем таблетка. Сопоставима по эффекту достижения с внутримышечной инъекцией препарата. Для вооруженных сил это важно», — заключил он.
Что уже внедрено.
«Нами разработаны современные средства эвакуации раненых, медицинские аптечки, отработаны вопросы надежного и безопасного обезболивания. Все наши разработки и новые медицинские изделия внедрены в практику и уже широко используются не только в учреждениях министерства обороны, но и в гражданских лечебных учреждениях», — сказал начальник академии, генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков.
Так, в академии разработали компрессионную бандажную повязку, которая позволяет останавливать кровотечение на любой части тела, набор для устранения асфиксии, напряженного и открытого пневмоторакса, устройство для внутрикостного введения растворов при отсутствии венозного доступа.
«При ранении человек теряет большое количество крови, и при травматическом шоке, когда давление снижается, в вену попасть очень сложно. А восполнить альтернативно объем циркулирующей крови возможно через кость, но в кость инъекцию просто так не выполнишь. Поэтому разработано устройство с пружинным приводом, которое позволяет установить иглу в берцовую или плечевую кость. Инфузия, которая осуществляется, по скорости введения соответствует внутривенной», — пояснил начальник научно-исследовательского центра академии Константин Головко.