В Военно-медицинской академии создали газовую смесь для помощи тяжелораненым

«В разрезе борьбы с травматическим шоком нами разработана соответствующая газовая смесь, которая состоит из инертных газов. Она обладает выраженными цитопротекторными свойствами, снижает потребность тканей в кислороде. В экспериментах на животных установлено, что при моделировании острого инфаркта миокарда применение указанной смеси позволяет добиться 100% выживания животных. При том, что применение кислорода — только 62% выживания экспериментальных животных. Клинические испытания начнутся в этом году, я думаю, что до конца года мы зарегистрируем изобретение для широкого применения в системе здравоохранения России», — рассказал он.