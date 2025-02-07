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В двух регионах Казахстана школьников перевели на удаленку

Школьников двух регионов Казахстана перевели на дистанционное обучение из-за непогоды. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в местных управлениях образования, передает Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Область Абай

7 февраля в регионе из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся ІІ смены.

1−9-е классы 12 школ Аягозского района;

1−4-е классы 13 школ района Аксуат;

1−4-е классы 1 школы Бородулихинского района;

1−9-е классы всех школ города Семея переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Восточно-Казахстанская область

В связи с морозами ученики школ Усть-Каменогорска, Зайсана, Алтая, а также районов Марқакөл, Уланского, Зайсанского, Шемонаихинского, Курчумского, Тарбагатайского, Глубоковского, Катон-Карагайского районов не пойдут 7 февраля в школу. Занятия второй смены переведены в дистанционный формат.

образование