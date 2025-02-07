В двух регионах Казахстана школьников перевели на удаленку

В связи с морозами ученики школ Усть-Каменогорска, Зайсана, Алтая, а также районов Марқакөл, Уланского, Зайсанского, Шемонаихинского, Курчумского, Тарбагатайского, Глубоковского, Катон-Карагайского районов не пойдут 7 февраля в школу. Занятия второй смены переведены в дистанционный формат.