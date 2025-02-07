В двух регионах Казахстана школьников перевели на удаленку

Область Абай
7 февраля в регионе из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся ІІ смены.
1−9-е классы 12 школ Аягозского района;
1−4-е классы 13 школ района Аксуат;
1−4-е классы 1 школы Бородулихинского района;
1−9-е классы всех школ города Семея переведены на дистанционный формат обучения.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.
Восточно-Казахстанская область
В связи с морозами ученики школ Усть-Каменогорска, Зайсана, Алтая, а также районов Марқакөл, Уланского, Зайсанского, Шемонаихинского, Курчумского, Тарбагатайского, Глубоковского, Катон-Карагайского районов не пойдут 7 февраля в школу. Занятия второй смены переведены в дистанционный формат.