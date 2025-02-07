Концентрация хлорида водорода в воздухе Омска превысила допустимую в 2 раза

В среду, 5 февраля, превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода было зафиксировано в воздухе в Октябрьском округе. Это следует из данных Обь-Иртышского УГМС.
Концентрация хлорида водорода в воздухе на территории Октябрьского округа превысила предельно допустимую в 1,7 раза. В других округах превышений ПДК вредных веществ не наблюдалось. При этом уровень загрязнения воздуха в целом по городу был повышенным.
По информации из открытых источников, вдыхание хлорида водорода может привести к удушью и раздражению слизистых.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Росприроднадзор провел проверку на омской ТЭЦ-5 из-за черного снега.