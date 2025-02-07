В Железногорске утвердили строительство второго храма

Отметим, что в соцсетях строительство храма вызвало бурное обсуждение. Железногорцы просили не вырубать сосновый бор, на месте которого хотят построить храм. По этой ситуации депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш даже запустил опрос в своем Telegram-канале, по результатам которого более 60% высказались против возведения объекта на этом месте.