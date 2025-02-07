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В Железногорске утвердили строительство второго храма

Такое решение было принято большинством на публичных слушаниях.

Источник: Красноярская епархия

По итогам публичных слушаний в Железногорске утвердили строительство храма недалеко от проспекта Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.

Слушания состоялись 6 февраля в администрации Железногорска. За возведение религиозного сооружения проголосовали 169 из 214 участников обсуждения.

«Сердечно благодарю всех неравнодушных горожан за участие в слушаниях и поддержку», — прокомментировал в социальных сетях настоятель собора Архангела Михаила протоиерей Роман Нещерет.

Участок под будущий храм, как сообщают в администрации Железногорска, составит 6219 квадратных метров. По плану здание церкви сделают крестообразной формы, а вместимость составит 200 человек.

Отметим, что в соцсетях строительство храма вызвало бурное обсуждение. Железногорцы просили не вырубать сосновый бор, на месте которого хотят построить храм. По этой ситуации депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш даже запустил опрос в своем Telegram-канале, по результатам которого более 60% высказались против возведения объекта на этом месте.

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