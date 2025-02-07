В Железногорске утвердили строительство второго храма

По итогам публичных слушаний в Железногорске утвердили строительство храма недалеко от проспекта Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.
Слушания состоялись 6 февраля в администрации Железногорска. За возведение религиозного сооружения проголосовали 169 из 214 участников обсуждения.
«Сердечно благодарю всех неравнодушных горожан за участие в слушаниях и поддержку», — прокомментировал в социальных сетях настоятель собора Архангела Михаила протоиерей Роман Нещерет.
Участок под будущий храм, как сообщают в администрации Железногорска, составит 6219 квадратных метров. По плану здание церкви сделают крестообразной формы, а вместимость составит 200 человек.
Отметим, что в соцсетях строительство храма вызвало бурное обсуждение. Железногорцы просили не вырубать сосновый бор, на месте которого хотят построить храм. По этой ситуации депутат Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш даже запустил опрос в своем Telegram-канале, по результатам которого более 60% высказались против возведения объекта на этом месте.