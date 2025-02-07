«Впервые играли под фонограмму»: красноярская группа «Монголоид» выпустила новый клип

«По режиссерской задумке, в фильме “Последние дни Вероники” музыка никогда не звучит за кадром, то есть в самом фильме всегда есть источник звука. Одним из таких источников является ансамбль “Монголоид” в сцене побега от охраны. Снимали клип осенью 2024 года возле бара “Точка”, параллельно кадрам, которые войдут в фильм. Нам близок подход режиссера — нашего дорогого товарища Антона Ботова, а также мы любим кино, которое сделано своими силами, так как в этом есть страсть и обаяние. Кажется, это первый наш опыт игры под фонограмму, и настолько он приятен, что планируем играть так и дальше», — рассказал лидер группы «Монголоид» Антон Егоров.