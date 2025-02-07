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«Впервые играли под фонограмму»: красноярская группа «Монголоид» выпустила новый клип

Красноярская группа «Монголоид» выпустила новый клип на песню «Жилой комплекс “Восторг”», который стал своеобразным тизером на предстоящий фильм «Последние дни Вероники» режиссёра Антона Ботова.

Источник: Reuters

Песня вошла в одноименный альбом, который вышел в 2023 году.

«К съемкам одной из сцен в фильме была приглашена в качестве камео группа “Монголоид”. Чтобы совместить полезное с приятным, я предложил им снять клип. В итоге получился необычный тизер-клип. Кстати, в фильме прозвучит несколько песен этого коллектива», — рассказал Gornovosti режиссер фильма.

«По режиссерской задумке, в фильме “Последние дни Вероники” музыка никогда не звучит за кадром, то есть в самом фильме всегда есть источник звука. Одним из таких источников является ансамбль “Монголоид” в сцене побега от охраны. Снимали клип осенью 2024 года возле бара “Точка”, параллельно кадрам, которые войдут в фильм. Нам близок подход режиссера — нашего дорогого товарища Антона Ботова, а также мы любим кино, которое сделано своими силами, так как в этом есть страсть и обаяние. Кажется, это первый наш опыт игры под фонограмму, и настолько он приятен, что планируем играть так и дальше», — рассказал лидер группы «Монголоид» Антон Егоров.

музыка