В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц

Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в республике большое внимание уделяется развитию ночной экономики.
В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу.
Согласно информации, озвученной на совещании, на этой улице будет создано 250 объектов розничной торговли и услуг, что позволит создать не менее 1 500 рабочих мест.
Еще 26 улиц столицы можно превратить в оживленные улицы, увеличить количество торговых точек с круглосуточным режимом работы на 1 000.
Также на совещании было подчеркнуто мнение, с учетом пожеланий туристов, что столичные объекты туризма и сферы услуг должны работать и в ночное время.