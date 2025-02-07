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В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте может вырасти количество круглосуточных гастрономических улиц.

Источник: Хокимият Мирабадского района

Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.

В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в республике большое внимание уделяется развитию ночной экономики.

В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу.

Согласно информации, озвученной на совещании, на этой улице будет создано 250 объектов розничной торговли и услуг, что позволит создать не менее 1 500 рабочих мест.

Еще 26 улиц столицы можно превратить в оживленные улицы, увеличить количество торговых точек с круглосуточным режимом работы на 1 000.

отмечалось на совещании

Также на совещании было подчеркнуто мнение, с учетом пожеланий туристов, что столичные объекты туризма и сферы услуг должны работать и в ночное время.

туризм и отдых