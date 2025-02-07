Кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову открыли мемориальную доску в Иркутске

Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову установили на фасаде иркутской школы № 5, где учился герой. Сибиряк отправился «за ленточку» добровольцем в 2022 году. По распределению попал в Псковскую дивизию воздушно-десантных войск. В декабре был контужен и отправлен в отпуск. Но уже через месяц он вернулся к сослуживцам.
— Рядовой Максим Денисов погиб 6 февраля 2023 года от выстрела снайпера в боях под городом Кременная Луганской Народной Республики, — рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. — Награжден орденом Мужества посмертно. У него остались два сына: 5-летний Ярослав и 3-летний Марк.
Мужчина не дожил пары месяцев до своего 33-летия. Учителя все еще вспоминают его как активного ученика: он участвовал в конкурсах, олимпиадах, имел много наград и благодарностей. Максим никогда не мог пройти мимо чужой беды. В 2015-м он тушил лесные пожары на Байкале, а когда у соседей прорвало трубу с горячей водой, бросился спасать их собаку. Не успев вытащить питомца, позже он подарил семье щенка.