Кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову открыли мемориальную доску в Иркутске

Мужчина не дожил пары месяцев до своего 33-летия. Учителя все еще вспоминают его как активного ученика: он участвовал в конкурсах, олимпиадах, имел много наград и благодарностей. Максим никогда не мог пройти мимо чужой беды. В 2015-м он тушил лесные пожары на Байкале, а когда у соседей прорвало трубу с горячей водой, бросился спасать их собаку. Не успев вытащить питомца, позже он подарил семье щенка.