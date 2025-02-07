На Кубани выросла заболеваемость туберкулезом

В настоящее время в стационарах и амбулаториях региона проходят более 2,5 тыс. пациентов с активной формулой таберкулеза. Тех, кто уже завершил курс терапии, наблюдают фтизиатры в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу минздрава Краснодарского края.



Напомним, что в конце января текущего года Роспотребнадзор сообщил о повышении заболеваемости ОРВИ на Кубани. Тем не менее, эпидемический порог в крае не был превышен. В ведомстве уточнили, что на четвертой неделе 2025 года было зарегистрировано 2902 случая ОРВИ, из которых 328 — это случаи гриппа.