Из-за плохой видимости в Башкирии ввели ограничительные меры на Р-240

Сегодня утром, 7 февраля, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С 11:40 из-за плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 145 (деревня Новая Васильевка) по 170 километр (Салават).
Ограничения ориентировочно продлятся до 14:00.
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