Россельхознадзор выявил грубые нарушения в десятках магазинов «Светофор»

В январе начали закрываться московские магазины «Светофор». Решением Перовского суда 24 января на 90 суток приостановили работу магазина в Новокосине, а управляющую компанию, «Торгсервис 150», обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Тогда же закрыли «Светофор» на Нижегородской улице в Москве, затем в Электростали, проверки прошли в Санкт-Петербурге. Несколько торговых точек на срок от 40 до 60 суток закрыли в Тюмени и области.