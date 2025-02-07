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Уровень кислорода в Оми опустился до экстремально низких значений

Низкая концентрация кислорода в воде может привести замору фауны реки.

Источник: Комсомольская правда

Экстремально низкое содержания кислорода, которое может привести к замору рыбы, зафиксировали в Оми 3 февраля. Это следует из данных Обь-Иртышского УГМС, полученных в результате взятия проб в районе Ростовки и Калачинска.

Концентрация кислорода на участках Оми, где были взяты пробы, составила от 1 до 1,44 мг/л при норме 4 мг/л.

Концентрация кислорода менее 2 мг/л может привести к гибели рыбы и других представителей фауны реки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что концентрация хлорида водорода в воздухе Омска превысила допустимую в 2 раза.