Уровень кислорода в Оми опустился до экстремально низких значений

Экстремально низкое содержания кислорода, которое может привести к замору рыбы, зафиксировали в Оми 3 февраля. Это следует из данных Обь-Иртышского УГМС, полученных в результате взятия проб в районе Ростовки и Калачинска.
Концентрация кислорода на участках Оми, где были взяты пробы, составила от 1 до 1,44 мг/л при норме 4 мг/л.
Концентрация кислорода менее 2 мг/л может привести к гибели рыбы и других представителей фауны реки.
Ранее «КП Омск» сообщала, что концентрация хлорида водорода в воздухе Омска превысила допустимую в 2 раза.