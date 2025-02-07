Первая выездная свадьба в Хабаровском крае прошла в доме престарелых

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ЗАГС и архивов правительства региона.
Первую выездную церемонию бракосочетания в Хабаровском крае провели сотрудники ЗАГСа Железнодорожного района в доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1. Супругами стали подопечные учреждения Федор Хен и Галина Петроченко.
Федор Николаевич ранее работал в ОАО «РЖД», но после болезни и получения инвалидности проживает в интернате. Галина Ивановна переехала сюда из аналогичного учреждения в Вяземском районе. Познакомились они в первый день проживания, быстро подружились, а затем их общение переросло в серьезные отношения.
На церемонии присутствовали сотрудники и жители дома-интерната. Регистрация брака стала для пары важным событием. Теперь супруги будут жить вместе и поддерживать друг друга.