Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая выездная свадьба в Хабаровском крае прошла в доме престарелых

В Хабаровске состоялась первая выездная регистрация брака — счастливыми молодожёнами стали постояльцы дома престарелых.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ЗАГС и архивов правительства региона.

Первую выездную церемонию бракосочетания в Хабаровском крае провели сотрудники ЗАГСа Железнодорожного района в доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1. Супругами стали подопечные учреждения Федор Хен и Галина Петроченко.

Федор Николаевич ранее работал в ОАО «РЖД», но после болезни и получения инвалидности проживает в интернате. Галина Ивановна переехала сюда из аналогичного учреждения в Вяземском районе. Познакомились они в первый день проживания, быстро подружились, а затем их общение переросло в серьезные отношения.

На церемонии присутствовали сотрудники и жители дома-интерната. Регистрация брака стала для пары важным событием. Теперь супруги будут жить вместе и поддерживать друг друга.