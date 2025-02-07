Двигатель авиалайнера МС-21 ожидает экологическая модернизация

«Эта технология применяется уже довольно давно в мире, она надежная, но она не дает высоких экологических характеристик. Мировой тренд сейчас основан на бедном горении при избытке окислителя, но эту камеру сгорания нужно оптимизировать, потому что если просто реализовать такой режим, то он будет неустойчивый», — сказал ученый.