Двигатель авиалайнера МС-21 ожидает экологическая модернизация

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые из Института теплофизики СО РАН совместно с сотрудниками конструкторского бюро по двигателестроению проведут модернизацию камеры сгорания двигателя ПД-14, использующегося на российском авиалайнере МС-21, для улучшения его экологических характеристик и снижения выбросов. Новая модификация может быть создана в течение ближайших трех лет, сообщил журналистам директор института Дмитрий Маркович.
Он пояснил, что в ПД-14 камера сгорания реализована так, что в ней сначала идет так называемое богатое горение, а потом вдувается дополнительный окислитель, и происходит смена режимов внутри камеры.
«Эта технология применяется уже довольно давно в мире, она надежная, но она не дает высоких экологических характеристик. Мировой тренд сейчас основан на бедном горении при избытке окислителя, но эту камеру сгорания нужно оптимизировать, потому что если просто реализовать такой режим, то он будет неустойчивый», — сказал ученый.
Он пояснил, что ученые планируют в ходе моделирования и проведения лабораторных экспериментов создать условия для устойчивой и эффективной работы такой камеры сгорания. По словам Марковича, это позволит сделать двигатель более экологичным для соответствия будущему ужесточению норм по выбросам.
«Сейчас он удовлетворяет нормам, но через несколько лет они будут более серьезными, и модернизация этого двигателя необходима», — заявил ученый в пресс-центре ТАСС. В беседе с журналистами он уточнил, что образцы новой модификации двигателя могут появиться в ближайшие три года.
Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил одобрительные документы Росавиации в 2022 году.
МС-21−300 — среднемагистральный пассажирский самолет с вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолет получил сертификат в прошлом году, но изначально на него планировалось устанавливать зарубежные двигатели, позже предусматривался вариант с российскими двигателями.
Версия самолета с российскими двигателями получила индекс МС-21−310.