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В МФЦ Татарстана рассказали о планах по развитию

Развитие в Татарстане сети многофункциональных центров будет тесно связано с процессами цифровизации общества и внедрением новых технологий и сервисов. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«А также — новых подходов к оказанию государственных и муниципальных услуг», — добавила Музафарова.

Среди задач на 2025 год она выделила: внедрение новых видов услуг, развитие дополнительных электронных сервисов, оптимизация работы с учетом обращений граждан, сохранение и развитие кадров, а также развитие образовательной деятельности.

«В последующие годы мы планируем в зависимости от своих ресурсов продолжать создавать более доступную среду для предоставления необходимых услуг гражданам. А также улучшать процессы обслуживания, уделяя внимание своим универсальным специалистам», — отметила Музафарова.

В завершение выступления она сказала, что, несмотря на планируемые изменения, принципы работы МФЦ останутся прежними: людям должно быть понятно, удобно и доступно.

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