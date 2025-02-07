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Какая погода ждет казахстанцев на выходных, рассказали синоптики

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 82% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: depositphotos.com

Согласно прогнозу, в выходные дни на западе, северо-западе Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями, на востоке страны снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман.

Температура воздуха в ночные часы на западе ожидается −5…-13 градусов, на северо-западе −13…-21 градус, повышение ночных температур на севере ночью до −7…-15 градусов, на востоке и в центре до −12…-20 градусов, понижение на юге до −1…-15 градусов, на юго-востоке до −5…-10 градусов, в горных районах до −13…-23 градусов.

говорится в сообщении