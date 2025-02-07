Какая погода ждет казахстанцев на выходных, рассказали синоптики

Согласно прогнозу, в выходные дни на западе, северо-западе Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями, на востоке страны снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман.
Температура воздуха в ночные часы на западе ожидается −5…-13 градусов, на северо-западе −13…-21 градус, повышение ночных температур на севере ночью до −7…-15 градусов, на востоке и в центре до −12…-20 градусов, понижение на юге до −1…-15 градусов, на юго-востоке до −5…-10 градусов, в горных районах до −13…-23 градусов.