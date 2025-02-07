Какая погода ждет казахстанцев на выходных, рассказали синоптики

Согласно прогнозу, в выходные дни на западе, северо-западе Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. А на остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтов и на юге страны с влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями, на востоке страны снег с метелью и порывистым ветром. По республике также ожидается туман.