Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны, как и церемония прощания, прошли в закрытом режиме при усиленных мерах безопасности. На кладбище дежурили сотрудники полиции. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, пишет «РИА Новости». Как сообщает ТАСС, на похороны пришли несколько сотен человек. Накануне проститься с Саркисяном прибыло порядка тысячи человек.