Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище

Похороны, как и церемония прощания, прошли в закрытом режиме при усиленных мерах безопасности. На кладбище дежурили сотрудники полиции. Все посетители проходили через рамки металлоискателей, пишет «РИА Новости». Как сообщает ТАСС, на похороны пришли несколько сотен человек. Накануне проститься с Саркисяном прибыло порядка тысячи человек.
Покушение на Армена Саркисяна совершили при помощи армейской мины МОН-50. Предполагаемый подрывник погиб на месте. Мотивы преступника неизвестны. Ранее сообщалось, что вместе с Саркисяном погиб его охранник, были ранены три человека. Уголовные дела расследуются по статьям об убийстве, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).