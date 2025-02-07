В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой

В частности сильный снегопад осложнил ситуацию на участке дороги в районе Грушевского перевала. Спасатели судакского отряда «Крым-Спас» оказали помощь восьми автомобилистам в продвижении машин в снежном покрове. Многие водители, в том числе и на грузовиках, выдвинулись в путь на летней резине, заметили спасатели.