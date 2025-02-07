В Крыму не зарегистрировано ЧС в связи с непогодой

«ЧС не зарегистрировано. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ангарский и Грушевский перевалы проездные, работают дорожные службы… Организовано патрулирование спасателей “Крым-Спас”, которые в случае необходимости окажут помощь», — сказано в сообщении.
В то же время фиксируются локальные отключения электроэнергии, добавили в ведомстве.
На отдельных участках дорог закрыто или затруднено движение и некоторым водителям требовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из снежной ловушки.
В частности сильный снегопад осложнил ситуацию на участке дороги в районе Грушевского перевала. Спасатели судакского отряда «Крым-Спас» оказали помощь восьми автомобилистам в продвижении машин в снежном покрове. Многие водители, в том числе и на грузовиках, выдвинулись в путь на летней резине, заметили спасатели.
Сейчас движение закрыто на автодороге «Соколиное — Ай-Петри». Ограничения введены на участках дорог «Белогорск-Феодосия» — от Грушевки до Старого Крыма, «Алушта- Судак-Феодосия» — от Судака до поворота на Краснокаменку, «Грушевка-Судак»- от Переваловки до Лесного.
7,8 и 9 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с. Ночью 7 февраля мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, информировали ранее в МЧС. Всех руководителей автотранспортных предприятий в связи с опасной погодой просят уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов. Автомобилистов просят не выезжать без острой надобности на далекие расстояния.