Опасность укусов: как защититься от бешенства в Новосибирске

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Om1.ru Новосибирск дало рекомендации для граждан в связи с угрозой бешенства из-за укусов и контактов с бродячими животными.
Особое внимание уделено профилактике бешенства, которое является опасным вирусным заболеванием, передающимся через укусы, царапины или ослюнение человека больным животным. Также возможно заражение при попадании слюны заражённого животного на слизистые оболочки человека.
Роспотребнадзор напоминает, что для предотвращения заболевания необходимо соблюдать несколько простых правил: избегать контактов с дикими и бродячими животными, ежегодно вакцинировать домашних питомцев против бешенства (прививки проводятся бесплатно) и следить за поведением детей в местах, где могут находиться безнадзорные собаки и кошки.
При укусе или ослюнении животным следует немедленно промыть рану мыльным раствором, обработать её перекисью водорода и настойкой йода, а затем срочно обратиться в медицинское учреждение для назначения курса антирабических прививок. Эти прививки проводятся бесплатно.
В ведомстве напоминают, что своевременное обращение за медицинской помощью и начало прививок могут предотвратить развитие заболевания.