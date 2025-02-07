Опасность укусов: как защититься от бешенства в Новосибирске

Роспотребнадзор напоминает, что для предотвращения заболевания необходимо соблюдать несколько простых правил: избегать контактов с дикими и бродячими животными, ежегодно вакцинировать домашних питомцев против бешенства (прививки проводятся бесплатно) и следить за поведением детей в местах, где могут находиться безнадзорные собаки и кошки.