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Карликовые бегемоты из Таиланда скоро появятся в зоопарке Новосибирска

В Новосибирский зоопарк привезут карликовых бегемотов.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке строят павильон для карликовых бегемотов, которые приедут из Таиланда в мае.

Как сообщил директор учреждения Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС, соглашение о поставке бегемотов уже достигнуто. В ответ зоопарк может отправить в Таиланд манулов и белых медведей.

Новый павильон станет частью комплекса «Африка», который входит в стратегию развития зоопарка. Также ведется подготовка объектов для обеспечения энергоснабжения будущих павильонов с жирафами, антилопами и зебрами.

Напомним, что животные Новосибирского зоопарка прогулялись по пустому городу.

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