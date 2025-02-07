В жилом квартале «Зелёная Река» в Омске появится детский сад на 350 мест

В жилом квартале «Зелёная Река» на левом берегу Иртыша состоялась символическая церемония закладки «капсулы времени» в основание будущего детского сада. В мероприятии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.
Детский сад рассчитан на 350 мест и станет частью инфраструктуры нового района. В планах также строительство семи детских садов и трёх школ.
Строительство детского сада начнётся в марте 2025 года, а завершить его планируют в 2027 году. В учреждении будет 18 групп для детей разного возраста, игровые и спортивные площадки.
В «капсулу времени» заложили письмо с пожеланиями для будущих поколений. В нём говорится, что проект призван повысить качество жизни и создать комфортные условия для детей.