В автобусах Казани выявили безбилетников

Контрольно-ревизионная служба выявила безбилетников в автобусах, оснащенных бескондукторной системой оплаты. Первые проверки прошли в Кировском районе Казани на маршрутах №№ 22, 36, 46 и 72.
В автобусе № 72 ревизоры выявили трех безбилетников — мужчин старше 35 лет. Один из пассажиров попытался убедить контролеров, что он оплатил проезд, но потерял билет. Его слова опроверг водитель транспорта. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.
За неоплаченный проезд пассажирам предстоит выплатить штраф в размере 2500 рублей. При этом жителей предупреждают: ревизоры составляют только акт, решение о наложении взыскания принимает административная комиссия. Если пассажира попросили выплатить штраф на месте — это уловки мошенников, сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».
В предприятии напомнили, проезд необходимо оплачивать в течение одной остановки. Приобретенный билет нужно хранить в течение всей поездки. Выборочная проверка в автобусах продолжится.
Напомним, в этом году на 152 автобусах МУП «ПАТП № 2» будет внедрена бескондукторная система оплаты проезда. В конце 2024-го валидаторы установили в 42 единицах транспорта этого предприятия. Однако задачи перевести весь автобусный парк на бескондукторную систему пока не стоит.