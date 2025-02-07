В автобусах Казани выявили безбилетников

Напомним, в этом году на 152 автобусах МУП «ПАТП № 2» будет внедрена бескондукторная система оплаты проезда. В конце 2024-го валидаторы установили в 42 единицах транспорта этого предприятия. Однако задачи перевести весь автобусный парк на бескондукторную систему пока не стоит.